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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1938 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 50 грошей 1938 года WJ Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 50 грошей 1938 года WJ Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1938
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1938 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе WDA - MiM за 46000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша 50 грошей 1938 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 50 грошей 1938 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
12079 $
Цена в валюте аукциона 46000 PLN
Польша 50 грошей 1938 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 50 грошей 1938 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
4802 $
Цена в валюте аукциона 18500 PLN
Польша 50 грошей 1938 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 50 грошей 1938 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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