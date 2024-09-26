Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 грошей 1938 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1938
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1938 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе WDA - MiM за 46000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
12079 $
Цена в валюте аукциона 46000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
4802 $
Цена в валюте аукциона 18500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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