Пробные 50 грошей 1938 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1938 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе WDA - MiM за 46000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность UNC (3) XF (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (1) BN (1) Сервис NGC (2)