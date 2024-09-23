Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 50 грошей II Республики - Польша
50 грошей 1919 Пробные
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1919 Малый орел 0 51919 Большой орел 0 5
50 грошей 1923-1938 Пробные
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1923 WJ Латунь 30 0 11923 WJ Никель. HUGUENIN - 0 71923 WJ Никель. PROOF - 0 61938 WJ Бронза - 0 41938 WJ Железо - 0 7
50 грошей 1938 Пробные
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1938 Железо 120 0 21938 Никелированное железо - 0 11938 Алюминий 10 0 4
50 грошей 1938 ПробныеБез венка
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1938 Никелированное железо 200 0 01938 Алюминий - 0 01938 Медно-никель - 0 3
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск