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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 50 грошей II Республики - Польша

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50 грошей 1919 Пробные

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1919 Малый орел 0 51919 Большой орел 0 5
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50 грошей 1923-1938 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1923 WJ Латунь 30 0 11923 WJ Никель. HUGUENIN - 0 71923 WJ Никель. PROOF - 0 61938 WJ Бронза - 0 41938 WJ Железо - 0 7
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50 грошей 1938 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1938 Железо 120 0 21938 Никелированное железо - 0 11938 Алюминий 10 0 4
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50 грошей 1938 Пробные

Без венка
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1938 Никелированное железо 200 0 01938 Алюминий - 0 01938 Медно-никель - 0 3
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