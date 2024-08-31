Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 грошей 1923 года WJ. Латунь (Польша, II Республика)
Разновидность: Латунь
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 4,52 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 30
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1923
- Монетный двор Ле-Локль
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1923 года со знаком WJ. Латунь. Это латунная монета периода II Республики отчеканена на Ле-Локльском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 856 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2100 PLN. Торги состоялись 21 ноября 1998.
Сохранность
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