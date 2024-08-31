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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1938 года. Алюминий (Польша, II Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 50 грошей 1938 года Алюминий - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 50 грошей 1938 года Алюминий - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,74 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1938
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1938 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10000 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Niemczyk (2)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
2260 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша 50 грошей 1938 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 50 грошей 1938 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
2585 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша 50 грошей 1938 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 50 грошей 1938 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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