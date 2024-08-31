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Пробные 50 грошей 1938 года. Алюминий (Польша, II Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,74 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 10
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1938
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1938 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10000 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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