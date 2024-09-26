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Пробные 50 грошей 1938 года "Без венка". Медно-никель (Польша, II Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,1 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1938
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1938 года "Без венка". Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 574 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70000 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
Сохранность
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