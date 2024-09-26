Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1938 года "Без венка". Медно-никель (Польша, II Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 50 грошей 1938 года "Без венка" Медно-никель - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 50 грошей 1938 года "Без венка" Медно-никель - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,1 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1938
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1938 года "Без венка". Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 574 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70000 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (1)
  • WCN (1)
Польша 50 грошей 1938 "Без венка" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша 50 грошей 1938 "Без венка" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 50 грошей 1938 "Без венка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 50 грошей 1938 "Без венка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
7526 $
Цена в валюте аукциона 29000 PLN
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 грошей 1938 "Без венка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1938 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 50 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск