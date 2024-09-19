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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1938 года. Железо (Польша, II Республика)

Разновидность: Железо

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Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 120

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1938
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1938 года. Железо. Это железная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 800 PLN. Торги состоялись 21 мая 1994.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность UNC
Цена
840 zł
Цена в валюте аукциона 840 PLN

Где продать?

Для продажи 50 грошей 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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