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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1923 года WJ. Никель. HUGUENIN (Польша, II Республика)

Разновидность: Никель. HUGUENIN

Аверс монеты - Пробные 50 грошей 1923 года WJ Никель HUGUENIN - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 50 грошей 1923 года WJ Никель HUGUENIN - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1923
  • Монетный двор Ле-Локль
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1923 года со знаком WJ. Никель. HUGUENIN. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на Ле-Локльском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе WDA - MiM за 4600 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • WDA - MiM (3)
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе CHS Basel Numismatics - June 6, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе CHS Basel Numismatics - April 9, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 9 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе CHS Basel Numismatics - October 31, 2023
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 31 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP65 NGC
Цена
1077 $
Цена в валюте аукциона 4100 PLN
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP65 NGC
Цена
1208 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность SP65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 грошей 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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