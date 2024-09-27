Пробные 50 грошей 1923 года WJ. Никель. HUGUENIN (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1923 года со знаком WJ. Никель. HUGUENIN. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на Ле-Локльском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе WDA - MiM за 4600 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

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