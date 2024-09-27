Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 грошей 1923 года WJ. Никель. HUGUENIN (Польша, II Республика)
Разновидность: Никель. HUGUENIN
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1923 года со знаком WJ. Никель. HUGUENIN. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на Ле-Локльском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе WDA - MiM за 4600 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP65 NGC
Цена
1077 $
Цена в валюте аукциона 4100 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP65 NGC
Цена
1208 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP65 NGC
Цена
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