Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 грошей 1919 года. Малый орел (Польша, II Республика)
Разновидность: Малый орел
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 7,6 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1919
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1919 года. Малый орел. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2712 проданному на аукционе Stary Sklep за 86000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (1)
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
19938 $
Цена в валюте аукциона 86000 PLN
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
12683 $
Цена в валюте аукциона 50000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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