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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1919 года. Малый орел (Польша, II Республика)

Разновидность: Малый орел

Аверс монеты - Пробные 50 грошей 1919 года Малый орел - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 50 грошей 1919 года Малый орел - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 7,6 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1919
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1919 года. Малый орел. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2712 проданному на аукционе Stary Sklep за 86000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
Польша 50 грошей 1919 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 50 грошей 1919 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
19938 $
Цена в валюте аукциона 86000 PLN
Польша 50 грошей 1919 (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 50 грошей 1919 (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
12683 $
Цена в валюте аукциона 50000 PLN
Польша 50 грошей 1919 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 50 грошей 1919 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 50 грошей 1919 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 50 грошей 1919 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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