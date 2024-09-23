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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1938 года. Никелированное железо (Польша, II Республика)

Разновидность: Никелированное железо

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Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1938
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1938 года. Никелированное железо. Это железная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 769 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 940 PLN. Торги состоялись 11 июня 2005.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность F
Цена
******
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Для продажи 50 грошей 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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