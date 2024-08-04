Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1919 года. Большой орел (Польша, II Республика)

Разновидность: Большой орел

Аверс монеты - Пробные 50 грошей 1919 года Большой орел - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 50 грошей 1919 года Большой орел - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 7,6 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1919
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1919 года. Большой орел. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 629 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 70000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Niemczyk (2)
  • WDA - MiM (2)
Польша 50 грошей 1919 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 50 грошей 1919 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность SP62 PCGS
Цена
12785 $
Цена в валюте аукциона 60500 PLN
Польша 50 грошей 1919 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша 50 грошей 1919 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность SP64 PCGS
Цена
3266 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Польша 50 грошей 1919 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша 50 грошей 1919 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1919 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 50 грошей 1919 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1919 (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 50 грошей 1919 (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 грошей 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1919 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 50 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск