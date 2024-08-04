Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 грошей 1919 года. Большой орел (Польша, II Республика)
Разновидность: Большой орел
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 7,6 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1919
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1919 года. Большой орел. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 629 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 70000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность SP62 PCGS
Цена
12785 $
Цена в валюте аукциона 60500 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность SP64 PCGS
Цена
3266 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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