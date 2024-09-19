Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 грошей 1923 года WJ. Никель. PROOF (Польша, II Республика)
Разновидность: Никель. PROOF
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1923
- Монетный двор Вена
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1923 года со знаком WJ. Никель. PROOF. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 604 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- MARCINIAK (1)
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- WCN (1)
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
4130 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
2760 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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