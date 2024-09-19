Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1923 года WJ. Никель. PROOF (Польша, II Республика)

Разновидность: Никель. PROOF

Аверс монеты - Пробные 50 грошей 1923 года WJ Никель PROOF - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 50 грошей 1923 года WJ Никель PROOF - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1923
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1923 года со знаком WJ. Никель. PROOF. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 604 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (1)
  • WCN (1)
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
4130 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
2760 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 50 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 грошей 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1923 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 50 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск