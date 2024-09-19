Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 грошей 1938 года WJ. Железо (Польша, II Республика)
Разновидность: Железо
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Вес 4 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1938
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1938 года со знаком WJ. Железо. Это undefined монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 575 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5800 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
Сохранность
- Все фирмы
- GGN (1)
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (1)
- WCN (3)
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 50 грошей 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск