Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1938 года WJ. Железо (Польша, II Республика)

Разновидность: Железо

Аверс монеты - Пробные 50 грошей 1938 года WJ Железо - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 50 грошей 1938 года WJ Железо - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Вес 4 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1938
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1938 года со знаком WJ. Железо. Это undefined монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 575 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5800 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (3)
Польша 50 грошей 1938 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 50 грошей 1938 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
1453 $
Цена в валюте аукциона 5600 PLN
Польша 50 грошей 1938 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 50 грошей 1938 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
1283 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Польша 50 грошей 1938 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 50 грошей 1938 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 WJ (Пробные) на аукционе GGN - April 12, 1997
Польша 50 грошей 1938 WJ (Пробные) на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 грошей 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1938 года Все польские монеты польские монеты польские монеты номиналом 50 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск