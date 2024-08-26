Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1938 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, II Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 11,0 гр
- Чистого серебра (0,2652 oz) 8,25 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 289,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1938
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (566)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1938 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3115 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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