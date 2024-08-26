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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1938 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1938 года "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 злотых 1938 года "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 11,0 гр
  • Чистого серебра (0,2652 oz) 8,25 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 289,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1938
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (566)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1938 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3115 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность XF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

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