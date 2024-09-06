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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1938 года. Никелированное железо (Польша, Немецкая оккупация)

Разновидность: Никелированное железо

Аверс монеты - 50 грошей 1938 года Никелированное железо - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация Реверс монеты - 50 грошей 1938 года Никелированное железо - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 32,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Немецкая оккупация
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1938
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (139) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1938 года. Никелированное железо. Это железная монета периода Немецкой оккупации. Рекорд цены принадлежит лоту 2408 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2400 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 грошей 1938 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 50 грошей 1938 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 грошей 1938 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 50 грошей 1938 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1938 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 50 грошей 1938 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1938 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 грошей 1938 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1938 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
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Польша 50 грошей 1938 на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1938 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1938 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1938 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Польша 50 грошей 1938 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
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Польша 50 грошей 1938 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1938 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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