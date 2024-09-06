Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1938 года. Никелированное железо (Польша, Немецкая оккупация)
Разновидность: Никелированное железо
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 32,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Немецкая оккупация
- Номинал 50 грошей
- Год 1938
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (139) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1938 года. Никелированное железо. Это железная монета периода Немецкой оккупации. Рекорд цены принадлежит лоту 2408 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2400 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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