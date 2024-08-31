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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Каталог монет Немецкой оккупации (1939-1943)

Всего добавлено монет: 20

Период чеканки Немецкой оккупации
Каталог монет Немецкая оккупация 1939-1943
coin Для обращения
coin Лодзинское гетто
coin Пробные
Год монеты

Монеты Немецкой оккупации с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Польша, Немецкая оккупация
50 грошей 1938. Железо
 Железо $580 - 0 43Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
10 марок 1943 "Лодзинское гетто". Алюминий
 Алюминий $120 - 2 609Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
20 марок 1943 "Лодзинское гетто"
 Алюминий $910 - 0 187Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто". Второй выпуск
 Алюминий-магний $600 - 0 94Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
5 марок 1943 "Лодзинское гетто". Алюминий
 Алюминий $130 - 0 206Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
5 грошей 1939. Цинк. Отверстие
 Цинк $95 - 0 73Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
10 грошей 1923. Цинк
 Цинк $35 - 0 52Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
50 грошей 1938. Никелированное железо
 Железо $80 - 0 139Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
20 грошей 1923. Цинк
 Цинк $45 $710 0 120Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
10 марок 1943 "Лодзинское гетто". Алюминиево-магниевый сплав
 Алюминий-магний $270 - 0 210Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
5 грошей 1939. Цинк. Без отверстия
 Цинк $1,100 - 0 14Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
5 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто"
 Алюминий-магний $2,100 - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
1 грош 1939
 Цинк $30 - 0 145Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
5 марок 1943 "Лодзинское гетто". Алюминиево-магниевый сплав
 Алюминий-магний $90 - 0 199Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
10 марок 1943 "Лодзинское гетто". Серебро
 Серебро $2,700 - 0 5Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
Пробные 1 грош 1939 WJ. Цинк
 Цинк $2,300 - 0 7Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто". Первый выпуск
 Алюминий-магний $750 - 0 54Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
Пробные 5 грошей 1939 WJ. Цинк. Вдавленная надпись PRÓBA
 Цинк $4,600 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
Пробные 2 гроша 1939 WJ. Цинк
 Цинк $3,100 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Немецкая оккупация
Пробные 5 грошей 1939. Цинк
 Цинк - - 0 0
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