Каталог монет Немецкой оккупации (1939-1943)

Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Немецкой оккупации с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Железо $580 - 0 43
Польша, Немецкая оккупация
50 грошей 1938. Железо
Алюминий $120 - 2 609
Польша, Немецкая оккупация
10 марок 1943 "Лодзинское гетто". Алюминий
Алюминий $910 - 0 187
Польша, Немецкая оккупация
20 марок 1943 "Лодзинское гетто"
Алюминий-магний $600 - 0 94
Польша, Немецкая оккупация
10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто". Второй выпуск
Алюминий $130 - 0 206
Польша, Немецкая оккупация
5 марок 1943 "Лодзинское гетто". Алюминий
Цинк $95 - 0 73
Польша, Немецкая оккупация
5 грошей 1939. Цинк. Отверстие
Цинк $35 - 0 52
Польша, Немецкая оккупация
10 грошей 1923. Цинк
Железо $80 - 0 139
Польша, Немецкая оккупация
50 грошей 1938. Никелированное железо
Цинк $45 $710 0 120
Польша, Немецкая оккупация
20 грошей 1923. Цинк
Алюминий-магний $270 - 0 210
Польша, Немецкая оккупация
10 марок 1943 "Лодзинское гетто". Алюминиево-магниевый сплав
Цинк $1,100 - 0 14
Польша, Немецкая оккупация
5 грошей 1939. Цинк. Без отверстия
Алюминий-магний $2,100 - 0 2
Польша, Немецкая оккупация
5 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто"
Цинк $30 - 0 145
Польша, Немецкая оккупация
1 грош 1939
Алюминий-магний $90 - 0 199
Польша, Немецкая оккупация
5 марок 1943 "Лодзинское гетто". Алюминиево-магниевый сплав
Серебро $2,700 - 0 5
Польша, Немецкая оккупация
10 марок 1943 "Лодзинское гетто". Серебро
Цинк $2,300 - 0 7
Польша, Немецкая оккупация
Пробные 1 грош 1939 WJ. Цинк
Алюминий-магний $750 - 0 54
Польша, Немецкая оккупация
10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто". Первый выпуск
Цинк $4,600 - 0 3
Польша, Немецкая оккупация
Пробные 5 грошей 1939 WJ. Цинк. Вдавленная надпись PRÓBA
Цинк $3,100 - 0 6
Польша, Немецкая оккупация
Пробные 2 гроша 1939 WJ. Цинк
Цинк - - 0 0
Польша, Немецкая оккупация
Пробные 5 грошей 1939. Цинк
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