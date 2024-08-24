Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1 грош 1939 года WJ. Цинк (Польша, Немецкая оккупация)
Разновидность: Цинк
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 1,23 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 200
Описание
- Страна Польша
- Период Немецкая оккупация
- Номинал 1 грош
- Год 1939
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1 грош 1939 года со знаком WJ. Цинк. Это цинковая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 17000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
498 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
1943 $
Цена в валюте аукциона 7400 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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