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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1939 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1939 Юзеф Пилсудский
Средняя цена 160 $
Продажи
0 1459

Бронзовые монеты

Аверс
Реверс
5 грошей 1939 WJ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 142
Аверс
Реверс
2 гроша 1939 WJ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 137
Аверс
Реверс
1 грош 1939 WJ
Средняя цена 75 $
Продажи
0 192

для обращения

Аверс
Реверс
5 грошей 1939 Цинк. Отверстие
Средняя цена 95 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
5 грошей 1939 Цинк. Без отверстия
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 грош 1939
Средняя цена 30 $
Продажи
0 145

Пробные монеты

Аверс
Реверс
5 грошей 1939 WJ Пробные Цинк. Вдавленная надпись PRÓBA
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 грошей 1939 Пробные Цинк
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 гроша 1939 WJ Пробные Цинк
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 грош 1939 WJ Пробные Цинк
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 7
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