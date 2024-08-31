Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1939 года. Цинк (Польша, Немецкая оккупация)
Разновидность: Цинк
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период Немецкая оккупация
- Номинал 5 грошей
- Год 1939
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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