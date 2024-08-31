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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1939 года. Цинк (Польша, Немецкая оккупация)

Разновидность: Цинк

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1939 года Цинк - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1939 года Цинк - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Немецкая оккупация
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1939
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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