Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1939 года (Польша, Немецкая оккупация)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 1,17 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 33,909,000
Описание
- Страна Польша
- Период Немецкая оккупация
- Номинал 1 грош
- Год 1939
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1939 года. Это цинковая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 721 проданному на аукционе WDA - MiM за 1900 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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