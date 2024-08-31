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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1939 года (Польша, Немецкая оккупация)

Аверс монеты - 1 грош 1939 года - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация Реверс монеты - 1 грош 1939 года - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,17 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 33,909,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Немецкая оккупация
  • Номинал 1 грош
  • Год 1939
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1939 года. Это цинковая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 721 проданному на аукционе WDA - MiM за 1900 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша 1 грош 1939 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1939 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 1 грош 1939 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 грош 1939 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1939 на аукционе Artemide Aste - April 7, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 7 апреля 2024
Сохранность MS62 CCG
Цена
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1939 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 грош 1939 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1939 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1939 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1939 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 грош 1939 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1939 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 грош 1939 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1939 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 грош 1939 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1939 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 грош 1939 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1939 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 грош 1939 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1939 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1 грош 1939 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1939 на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 1 грош 1939 на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1939 на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 1 грош 1939 на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1939 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1939 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1939 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1939 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1939 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1939 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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