Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1939 года WJ. Цинк. Вдавленная надпись PRÓBA (Польша, Немецкая оккупация)
Разновидность: Цинк. Вдавленная надпись PRÓBA
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 1,75 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 200
Описание
- Страна Польша
- Период Немецкая оккупация
- Номинал 5 грошей
- Год 1939
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1939 года со знаком WJ. Цинк. Вдавленная надпись PRÓBA. Это цинковая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1433 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 19500 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.
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