Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1939 года WJ. Цинк. Вдавленная надпись PRÓBA (Польша, Немецкая оккупация)

Разновидность: Цинк. Вдавленная надпись PRÓBA

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1939 года WJ Цинк Вдавленная надпись PRÓBA - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1939 года WJ Цинк Вдавленная надпись PRÓBA - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,75 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 200

Описание

  • Страна Польша
  • Период Немецкая оккупация
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1939
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1939 года со знаком WJ. Цинк. Вдавленная надпись PRÓBA. Это цинковая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1433 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 19500 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (3)
Польша 5 грошей 1939 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 5 грошей 1939 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
5145 $
Цена в валюте аукциона 19500 PLN
Польша 5 грошей 1939 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 5 грошей 1939 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Польша 5 грошей 1939 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 5 грошей 1939 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
4032 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Немецкой оккупации Монеты Польши 1939 года Все польские монеты польские цинковые монеты польские монеты номиналом 5 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск