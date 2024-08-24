Пробные 5 грошей 1939 года WJ. Цинк. Вдавленная надпись PRÓBA (Польша, Немецкая оккупация)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1939 года со знаком WJ. Цинк. Вдавленная надпись PRÓBA. Это цинковая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1433 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 19500 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.

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