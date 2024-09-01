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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 гроша 1939 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 2 гроша 1939 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 гроша 1939 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 12,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1939
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1939 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6144 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS68 GCN
Цена
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 гроша 1939 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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