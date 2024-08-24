Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Бронзовые монеты 2 гроша II Республики - Польша
2 гроша 1923-1939
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1923 WJ 20,500,000 0 1141925 WJ 39,000,000 0 1111927 WJ 15,300,000 0 821928 WJ 13,400,000 0 1201930 WJ 20,000,000 0 611931 WJ 9,500,000 0 681932 WJ 6,500,000 0 451933 WJ 7,000,000 0 861934 WJ 9,350,000 0 921935 WJ 5,800,000 0 1171936 WJ 5,800,000 0 1821937 WJ 17,360,000 0 2051938 WJ 20,530,000 0 2751939 WJ 12,000,000 0 137
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