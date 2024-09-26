Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 1931 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 9,500,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1931
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1931 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?
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