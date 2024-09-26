2 гроша 1931 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1931 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

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