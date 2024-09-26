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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 гроша 1931 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 2 гроша 1931 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 гроша 1931 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 9,500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1931
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1931 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2 гроша 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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