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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1931 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 злотых 1931 Ника
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 212

Бронзовые монеты

Аверс
Реверс
5 грошей 1931 WJ
Средняя цена 300 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
2 гроша 1931 WJ
Средняя цена 420 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
1 грош 1931 WJ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 204

Пробные монеты

Аверс
Реверс
5 злотых 1931 Пробные Ника Серебро
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 грошей 1931 WJ Пробные Бронза
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 4
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