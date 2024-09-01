Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1931 года "Ника". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 17,1 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1931
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1931 года "Ника". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 14000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (2)
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