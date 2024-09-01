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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1931 года "Ника". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 17,1 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1931
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1931 года "Ника". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 14000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
3366 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1931 "Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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