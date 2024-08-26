Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1931 года "Ника" (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 18,0 гр
- Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 33 мм
- Тираж UNC 2,200,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1931
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (212)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1931 года "Ника". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1162 проданному на аукционе Stary Sklep за 60000 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность XF45 GCN
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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