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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1931 года "Ника" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1931 года "Ника" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 злотых 1931 года "Ника" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 18,0 гр
  • Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Тираж UNC 2,200,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1931
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (212)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1931 года "Ника". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1162 проданному на аукционе Stary Sklep за 60000 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность F
Цена
1063 $
Цена в валюте аукциона 4300 PLN
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность XF45 GCN
Цена
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Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 злотых 1931 "Ника" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1931 "Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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