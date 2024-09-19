Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1931 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,500,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1931
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1931 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 500 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 6600 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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