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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1931 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1931 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 грошей 1931 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1931
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1931 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 500 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 6600 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1931 WJ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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