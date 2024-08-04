1 грош 1931 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1931 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 4400 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.

Сохранность UNC (190) AU (1) XF (11) VF (2) Сохранность (слабы) MS67 (18) MS66 (63) MS65 (43) MS64 (35) MS63 (7) MS62 (2) MS61 (1) DETAILS (1) RD (19) RB (72) BN (77) Сервис NGC (154) PCGS (16)

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