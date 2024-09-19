Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1931 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1931
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1931 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 713 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10850 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
1721 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
2762 $
Цена в валюте аукциона 10850 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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