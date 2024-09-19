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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1931 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1931 года WJ Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1931 года WJ Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1931
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1931 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 713 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10850 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1931 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 5 грошей 1931 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
1721 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Польша 5 грошей 1931 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 5 грошей 1931 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
2762 $
Цена в валюте аукциона 10850 PLN
Польша 5 грошей 1931 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 5 грошей 1931 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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