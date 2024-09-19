Пробные 5 грошей 1931 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1931 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 713 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10850 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

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