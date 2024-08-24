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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 гроша 1930 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 2 гроша 1930 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 гроша 1930 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 20,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1930
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1930 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 557 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 2 гроша 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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