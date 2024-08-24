Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 1930 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 20,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1930
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1930 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 557 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Где продать?
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