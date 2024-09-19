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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 гроша 1923 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 2 гроша 1923 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 гроша 1923 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 20,500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1923 года со знаком WJ. Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2300 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4100 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
482 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 2 гроша 1923 WJ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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