Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 1923 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 20,500,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1923
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1923 года со знаком WJ. Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2300 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4100 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Bereska (2)
- Cieszyńskie CN (1)
- COINSNET (5)
- InAsta (2)
- Janas (1)
- Katz (1)
- La Galerie Numismatique (1)
- MARCINIAK (7)
- Monety i Medale (1)
- Niemczyk (16)
- Numedux (1)
- Numimarket (4)
- Numis Poland (4)
- Numisbalt (3)
- Pegasus Auctions (2)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
- Rzeszowski DA (5)
- Stare Monety (3)
- Stary Sklep (5)
- WCN (10)
- WDA - MiM (18)
- Wójcicki (21)
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 2 гроша 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск