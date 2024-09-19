2 гроша 1923 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1923 года со знаком WJ. Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2300 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4100 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.

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