Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 1925 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 39,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1925 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1105 проданному на аукционе Stary Sklep за 8100 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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