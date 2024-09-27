2 гроша 1925 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1925 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1105 проданному на аукционе Stary Sklep за 8100 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

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