2 гроша 1927 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1927 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе WDA - MiM за 3600 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

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