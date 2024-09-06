Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 1927 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 15,300,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1927
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1927 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе WDA - MiM за 3600 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (2)
- MARCINIAK (7)
- Niemczyk (14)
- Numedux (1)
- Numimarket (3)
- Numis Poland (2)
- Numisbalt (9)
- Rzeszowski DA (6)
- Stare Monety (2)
- Stary Sklep (9)
- WCN (4)
- WDA - MiM (9)
- Wójcicki (14)
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 2 гроша 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск