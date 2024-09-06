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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 гроша 1927 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 2 гроша 1927 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 гроша 1927 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 15,300,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1927
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1927 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе WDA - MiM за 3600 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 2 гроша 1927 WJ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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