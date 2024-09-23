Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 1935 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 5,800,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1935
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1935 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 14 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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