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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1935 года

для обращения

Аверс
Реверс
10 гульденов 1935 Ратуша Гданьска
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 319
Аверс
Реверс
5 гульденов 1935 Когг
Средняя цена 820 $
Продажи
2 550

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1935 Юзеф Пилсудский
Средняя цена 70 $
Продажи
2 918
Аверс
Реверс
5 злотых 1935 Юзеф Пилсудский
Средняя цена 140 $
Продажи
1 489

Бронзовые монеты

Аверс
Реверс
5 грошей 1935 WJ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
2 гроша 1935 WJ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 117
Аверс
Реверс
1 грош 1935 WJ
Средняя цена 250 $
Продажи
0 118
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