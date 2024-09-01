Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1935 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,50 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 7,300,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1935
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (118)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1935 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 839 проданному на аукционе Stary Sklep за 7400 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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