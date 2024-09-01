1 грош 1935 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1935 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 839 проданному на аукционе Stary Sklep за 7400 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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