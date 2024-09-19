Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 гульденов 1935 года "Ратуша Гданьска" (Польша, Вольный город Данциг)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 17 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 380,000
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 10 гульденов
- Год 1935
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (319)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 гульденов 1935 года "Ратуша Гданьска". Это никелевая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 997 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
3214 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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