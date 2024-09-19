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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 гульденов 1935 года "Ратуша Гданьска" (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - 10 гульденов 1935 года "Ратуша Гданьска" - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 10 гульденов 1935 года "Ратуша Гданьска" - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 17 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 380,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 10 гульденов
  • Год 1935
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (319)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 гульденов 1935 года "Ратуша Гданьска". Это никелевая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 997 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
2387 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
3214 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Jean ELSEN - June 1, 2024
Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Jean ELSEN - June 1, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 1 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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