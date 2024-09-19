Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1935 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 4,660,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1935
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1935 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе WDA - MiM за 6800 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Где продать?
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