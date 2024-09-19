Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 1928 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 13,400,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1928
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (120)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1928 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 581 проданному на аукционе WDA - MiM за 4300 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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