Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 1934 года WJ (Польша, II Республика)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 9,350,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1934
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1934 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе WDA - MiM за 4000 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2018.
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS65 RD NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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