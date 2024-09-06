Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 гроша 1934 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 2 гроша 1934 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 гроша 1934 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 9,350,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1934
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1934 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе WDA - MiM за 4000 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Janas (1)
  • Karbownik (1)
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (9)
  • Niemczyk (10)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (2)
  • Numisbalt (4)
  • PDA & PGN (1)
  • Rzeszowski DA (4)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (8)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (23)
  • Wójcicki (19)
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 2 гроша 1934 WJ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 гроша 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1934 года Все польские монеты польские бронзовые монеты польские монеты номиналом 2 гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск