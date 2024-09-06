2 гроша 1934 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1934 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе WDA - MiM за 4000 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2018.

Сохранность UNC (79) AU (2) XF (10) VF (1) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS66 (9) MS65 (19) MS64 (23) MS63 (10) MS62 (6) AU58 (1) RD (12) RB (28) BN (30) Сервис PCGS (10) NGC (60)

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