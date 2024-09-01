Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 1938 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 20,530,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1938
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (275)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1938 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе WDA - MiM за 7200 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Где продать?
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