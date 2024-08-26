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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 гроша 1932 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 2 гроша 1932 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 гроша 1932 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 6,500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1932
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1932 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2466 проданному на аукционе Stary Sklep за 7800 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1932 WJ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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