2 гроша 1932 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1932 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2466 проданному на аукционе Stary Sklep за 7800 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность UNC (32) AU (4) XF (7) VF (2) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (11) MS64 (6) MS63 (7) MS62 (4) AU58 (1) XF45 (1) DETAILS (3) RB (7) BN (25) Сервис NGC (34) PCGS (1)

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