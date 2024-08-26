Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 1932 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 6,500,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1932
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1932 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2466 проданному на аукционе Stary Sklep за 7800 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
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