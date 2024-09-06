2 гроша 1937 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1937 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3900 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.

Сохранность UNC (200) AU (2) XF (2) Сохранность (слабы) MS67 (3) MS66 (34) MS65 (80) MS64 (54) MS63 (9) MS62 (2) AU58 (2) RD (119) RB (42) BN (21) PL (3) + (2) Сервис NGC (163) PCGS (21) PCG (1)

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