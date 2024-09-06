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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 гроша 1937 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 2 гроша 1937 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 гроша 1937 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 17,360,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1937
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (205)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1937 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3900 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
******
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Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 гроша 1937 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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