Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 1937 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 17,360,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1937
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (205)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1937 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3900 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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