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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1937 года

для обращения

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1937
Средняя цена 420 $
Продажи
0 103
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1937
Средняя цена 85 $
Продажи
0 209

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1937 Юзеф Пилсудский
Средняя цена 85 $
Продажи
1 735

Бронзовые монеты

Аверс
Реверс
5 грошей 1937 WJ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
2 гроша 1937 WJ
Средняя цена 75 $
Продажи
0 205
Аверс
Реверс
1 грош 1937 WJ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 163
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