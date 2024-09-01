Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1937 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 9,050,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1937
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1937 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1668 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4200 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Где продать?
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