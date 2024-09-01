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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1937 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1937 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 грошей 1937 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 9,050,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1937
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1937 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1668 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4200 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 5 грошей 1937 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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