Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1937 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,50 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 17,370,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1937
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (163)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1937 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 591 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 10 апреля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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