1 грош 1937 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1937 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 591 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 10 апреля 2021.

Сохранность UNC (161) XF (2) Сохранность (слабы) MS67 (18) MS66 (30) MS65 (54) MS64 (31) MS63 (8) MS62 (2) RD (75) RB (40) BN (27) PL (3) + (1) Сервис NGC (130) GCN (1) PCGS (12)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

COINSNET (2)

Janas (2)

MARCINIAK (8)

Niemczyk (40)

Numedux (1)

Numimarket (7)

Numis Poland (5)

Numisbalt (13)

Rzeszowski DA (3)

Stare Monety (6)

Stary Sklep (19)

TMAJK sro (1)

WCN (3)

WDA - MiM (23)

Wójcicki (29)