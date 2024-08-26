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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1937 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 1 грош 1937 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 1 грош 1937 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,50 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 17,370,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1937
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (163)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1937 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 591 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 10 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 грош 1937 WJ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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