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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1937 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1937 года "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 10 злотых 1937 года "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,0 гр
  • Чистого серебра (0,5305 oz) 16,5 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 908,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1937
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (735)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1937 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе Stary Sklep за 28000 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
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Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
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Где купить?
Польша 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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