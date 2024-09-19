Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1937 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, II Республика)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,0 гр
- Чистого серебра (0,5305 oz) 16,5 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 908,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1937
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (735)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1937 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе Stary Sklep за 28000 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aste (1)
- Bereska (1)
- Bid & Grow Auctions (1)
- Cieszyńskie CN (38)
- CoinsNB (1)
- COINSNET (26)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (4)
- GGN (4)
- Gorny & Mosch (1)
- Ibrahim's Collectibles (1)
- InAsta (1)
- Janas (1)
- Karbownik (4)
- Katz (28)
- MARCINIAK (31)
- Matos, Esteves & Pacheco (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Niemczyk (97)
- Numedux (12)
- Numimarket (34)
- Numis Poland (16)
- Numisbalt (15)
- Numismatica Luciani (2)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Rauch (1)
- Russiancoin (5)
- Rzeszowski DA (105)
- Stack's (1)
- Stare Monety (13)
- Stary Sklep (27)
- Tauler & Fau (1)
- Tempus (10)
- Teutoburger (1)
- TMAJK sro (1)
- VAuctions (1)
- WCN (95)
- WDA - MiM (62)
- Wójcicki (89)
- Александр (1)
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 35
Где купить?
Где продать?
Для продажи 10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск