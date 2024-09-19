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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 пфеннига 1937 года (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1937 года - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 2 пфеннига 1937 года - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1937
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 пфеннига 1937 года. Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 761 проданному на аукционе WDA - MiM за 10500 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (27)
  • Wójcicki (27)
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 204 USD
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63+ RD NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 2 пфеннига 1937 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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