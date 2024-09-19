Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 пфеннига 1937 года (Польша, Вольный город Данциг)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1937
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 пфеннига 1937 года. Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 761 проданному на аукционе WDA - MiM за 10500 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (5)
- KM NUMIS (1)
- MARCINIAK (4)
- Niemczyk (22)
- Numimarket (5)
- Numis Poland (2)
- Russiancoin (1)
- Rzeszowski DA (2)
- Stary Sklep (6)
- WCN (1)
- WDA - MiM (27)
- Wójcicki (27)
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 204 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63+ RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск