Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 пфенниг 1937 года (Польша, Вольный город Данциг)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,67 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 3,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1937
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (209)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 пфенниг 1937 года. Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3600 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 198 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?
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