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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 пфенниг 1937 года (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1937 года - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 1 пфенниг 1937 года - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,67 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1937
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (209)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 пфенниг 1937 года. Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3600 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 198 USD
Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
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Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 пфенниг 1937 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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