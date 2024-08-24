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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 гроша 1933 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 2 гроша 1933 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 гроша 1933 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 7,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1933
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1933 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе WDA - MiM за 11000 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 2 гроша 1933 WJ на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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