Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 1933 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 7,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1933
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1933 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе WDA - MiM за 11000 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Bereska (1)
- COINSNET (2)
- MARCINIAK (3)
- Niemczyk (15)
- Numimarket (4)
- Numis Poland (1)
- Numisbalt (6)
- Rzeszowski DA (3)
- Stare Monety (3)
- Stary Sklep (5)
- WCN (3)
- WDA - MiM (22)
- Wójcicki (18)
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 2 гроша 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск